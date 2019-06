FC Séville: Monchi croit en Lopetegui 

À l'occasion de la présentation du nouvel entraîneur du FC Séville, Julen Lopetegui, devant les médias, Monchi, le directeur sportif du club andalou, a affiché sa totale confiance envers l'ex-coach madrilène.

"La seule chose que je vois, c'est que je vais gagner ce pari. C'est un entraîneur que nous avons beaucoup examiné sur le marché et qui nous donne le plus de confiance pour pouvoir atteindre nos objectifs (...) En faisant mûrir les choses et en essayant de voir un peu plus loin, je pense que ce coach vaut la peine de parier sur un projet à plus long terme", a déclaré Monchi, d'après des propos relayés par Marca.

Pour rappel, le technicien espagnol a signé un contrat de 3 ans avec les Sévillans.