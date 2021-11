FC Barcelone : Un Xavi et ça repart ?

📺 #beINCENTER

Le précédent Rijkaard

Tout semblait relancé comme par enchantement. Sergi pouvait même presque rester sur le banc, tant le Barça resplendissait à nouveau en menant 3-0 à la mi-temps sur le terrain du Celta Vigo. Mais non... Xavi, intronisé officiellement lundi dans ses nouvelles fonctions, a insisté sur les forces en présence : "Il y a du talent, à moi de transmettre mon expérience pour aller chercher des titres." La légende catalane n'a pas nié non plus les difficultés, notamment économiques. Parviendra-t-il aussi à chasser la guigne, celle qui a encore contraintce week-end, alors que la pépite espagnole semblait être le dernier espoir de nature à relancer le FC Barcelone cette saison ? Celle qui a aussi vudéjà rechuter...Xavi a déjà appelé à l'exigence et au travail maximal pour ramener son Barça à la place qu'il mérite, celui de "meilleur club du monde". Il est la crédibilité incarnée pour le faire, et c'est bien pour ça que Joan Laporta l'a ramené à la maison. Au moins, avec cette présentation en grande pompe lundi au Camp Nou et toute l'émotion qui s'en est forcément dégagée - 10 000 supporters présents, "ils m'ont donné la chair de poule" -,(3-3) en guise de dernier souvenir. "On doit se sentir comme une équipe, je dois inculquer cette idée en étant intenses et agressifs pour récupérer le ballon dans le camp adverse", insiste Xavi.

C'est tout l'enjeu, et il n'échappera pas non plus au court terme pour le neuvième de Liga (à dix points du Real Madrid), pas certain non plus de la qualification pour les huitièmes de finale en Ligue des champions : la simple aura, et la théorie qui va avec, suffiront-elles à remettre le Barça sur les rails en un claquement de doigts ? La réponse est un peu dans la question, même si elle dépend bien sûr du degré d'attente - et donc de résultats - sur lequel Xavi sera jugé.



Il sait qu'il pourra s'appuyer sur Gerard Piqué, Sergio Busquets ou Jordi Alba, qu'il connaît par coeur (surtout les deux premiers), pour tenter de faire du neuf avec du vieux de la meilleure manière possible. Laporta ne cesse de citer l'exemple de Frank Rijkaard, qu'il avait installé en 2003 dans des circonstances proches. Xavi rappelle à juste titre qu'il "ne suffit pas de gagner 1-0 au Barça". Mais dans un premier temps, ça lui rendrait tout de même de fiers services.