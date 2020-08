FC Barcelone : Trois nouveaux joueurs poussés vers la sortie

Le grand ménage se poursuit au FC Barcelone et Ronald Koeman ne fait pas dans la dentelle. Quelques heures après avoir signifié à Luis Suarez qu'il ne comptait plus sur lui, le nouvel homme fort en Catalogne aurait convoqué trois autres joueurs pour leur indiquer la même porte de sortie. Selon AS, les Blaugrana concernés seraient Ivan Rakitic, Arturo Vidal et Samuel Umtiti. Ces derniers auraient été fortement incités à trouver une nouvelle équipe pour l'exercice 2020-21, sous peine de vivre une saison blanche sous l'ère Koeman. « Ils ne font plus partie du projet » aurait ainsi lancé l'ancien sélectionneur des Pays-Bas. Ces nouveaux indésirables ont chacun des situations différentes qui pourraient se régler plus ou moins rapidement.

Arturo Vidal (33 ans) a encore un an de contrat avec le Barça et un salaire de près de 9 millions d'euros mais le Chilien sait qu'il peut rendre encore des services et récemment, c'est la Juve d'Andrea Pirlo qui s'est positionnée. Un accord avec Barcelone va devoir être trouvé pour libérer l'ancien Bianconeri (2011-2015). Concernant le Croate Ivan Rakitic (32 ans), qui possède également encore un an de contrat, la situation est plus claire. Les deux parties savent qu'elles vont se séparer depuis quelques temps déjà. Son ancienne maison, le FC Séville, pourrait être tentée de le récupérer.

La situation de Samuel Umtiti qualifiée « d'insoutenable » au club



La situation est bien plus délicate pour Samuel Umtiti. Nettement plus jeune que ces deux autres compères (26 ans), le Français serait actuellement un poids pour le club qui qualifie sa situation « d'insoutenable ». En cause, une blessure régulière au genou gauche. Le défenseur central n'a pris part qu'à 27 rencontres en Liga durant ces deux dernières années. Un rendement trop famélique pour le club catalan, surtout avec un joueur dont le salaire avoisine les 8 millions par an. Autre épine dans le pied du FC Barcelone, un contrat longue durée, qui court jusqu'en 2023... Le conflit entre Umtiti et son club résiderait aussi dans l'entêtement du Français à ne pas songer à l'opération pour se rétablir. Sans garantie sur son genou, le FCB serait bien conscient qu'aucune équipe ne s'intéressera à son cas.

D'autres joueurs (Busquets, Alba, Piqué ?) pourraient également faire leurs valises. Pour combler ces départs forcés, Ronald Koeman aurait demandé le recrutement d'un défenseur central, de deux latéraux, d'un milieu et d'un attaquant. Pour le moment, Francisco Trincão, Miralem Pjanic et Matheus Fernandes sont les premières recrues barcelonaises.