Les jours de Luis Suarez au FC Barcelone seraient comptés. Alors que l’attaquant uruguayen a exprimé il y a quelques jours son désir de continuer avec la formation catalane, il s’avère qu’il est devenu indésirable chez les Blaugrana. Le média espagnol RAC1 a fait savoir ce lundi que Ronald Koeman, le nouveau patron des vice-champions d’Espagne, lui a clairement indiqué la porte de la sortie. Le technicien hollandais a d’autres plans pour son secteur sportif que celui de s’appuyer sur un élément vieillissant (33 ans) et dont le rendement est en constant déclin depuis plusieurs saisons.

Suarez doit se trouver un nouveau point de chute

Suarez n’a plus qu’un an de contrat du côté du Camp Nou. En hiver dernier, son nom avait brièvement circulé du côté de la MLS, mais il n’y a pas eu d’approche concrète pour le faire signer. Ces derniers jours, un retour à l’Ajax a aussi été évoqué par la presse néerlandaise. Malgré son âge avancé, « El Pistolero » a la même ambition que son compatriote Edinson Cavani, à savoir reste compétitif afin de disputer une quatrième Coupe du Monde avec la Celeste en 2002. La certitude désormais c’est qu’il ne pourra pas atteindre cet objectif en tant que joueur de Barcelone. Son séjour en Catalogne, long de six ans, touche à son terme.