FC Barcelone : Ter Stegen absent pendant plus de deux mois

L'intervention a été réalisée avec succès et le délai de rétablissement prévu sera d'environ 2,5 mois", peut-on lire dans le communiqué publié sur le site officiel du club. Le FC Barcelone a terminé cette saison 2019-2020 de façon chaotique : humilié par le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des Champions (8-2), le club a licencié Quique Setien de son poste d'entraîneur et Eric Abidal, lui, a vu son contrat de

. Mardi, le club catalan avait indiqué que l'opération était "une méthode proactive qui sert à prévenir et à préparer le futur, étant donné que le portier blaugrana a déjà ressenti des irritations au tendon durant la saison dernière."Ce mardi, cela a été confirmé de façon brève par le Barça :secrétaire technique être résilié.suite à une saison blanche et de nombreuses polémiques entre joueurs et dirigeants. Ter Stegen, lui, a été un des éléments à la hauteur durant la saison, même si il a offert un visage très terne face au Bayern Munich et son compatriote, Manuel Neuer, présent dans les buts de l'ogre bavarois, vendredi au Portugal lors de ce quart de finale de Ligue des Champions historique.