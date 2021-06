FC Barcelone : Tebas ne va pas changer les règles pour Messi

Un léger coup de pression sur le Barça. Ce lundi, lors de sa prise de parole afin de présenter le rapport économique de la saison dernière dans le championnat d'Espagne, Javier Tebas a glissé quelques tacles envers le club catalan, coupable selon lui d'avoir très mal géré ses finances, au contraire du Real Madrid. La masse salariale du Barça a été jugée bien trop élevée par Tebas, qui a confié sa colère. "Sur les 700 millions d’euros de pertes estimées pour les clubs en 2020-2021, la moitié concerne Barcelone. Il y a d’autres grandes clubs qui ont fait plus d’efforts pour l’éviter. Le Real Madrid a très bien géré la pandémie. Parmi les grands clubs, il a été le meilleur dans ce domaine. Le Barça remporte la coupe des pertes financières", a-t-il ainsi clamé, dans des propos rapportés par le Mundo Deportivo.

"Le Barça a toujours poussé sa masse salariale à la limite"

Le Barça est très actif sur le marché des transferts puisqu'il a déjà bouclé trois transferts de joueurs libres : Sergio Agüero, Memphis Depay et Eric Garcia. Toutefois, si Joan Laporta, le président, désire conserver Lionel Messi - 33 ans et en fin de contrat - dans l'effectif, il sera nécessaire d'effectuer quelques sacrifices d'après Tebas, sous peine de gros problèmes. "Barcelone a dépassé sa masse salariale. Ils doivent faire un effort important. Espérons qu’ils gardent Messi, mais si c’est le cas, il faudra couper dans l’effectif (…) Barcelone a un chiffre d’affaires élevé et doit restructurer sa dette. S’ils le font, la situation ne sera pas grave. Le Barça a toujours poussé sa masse salariale à la limite", a dénoncé Tebas, qui ne va pas faire la moindre faveur aux pensionnaires du Camp Nou. "Les règles concernant la masse salariale ne seront pas modifiées ou assouplies. Nous n’allons changer aucune règle pour Messi", a-t-il expliqué.