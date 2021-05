Antoine Griezmann continue à en prendre pour son grade du côté de Barcelone. Alors qu’on le pensait débarrassé des critiques grâce à une série de performances convaincantes depuis l’entame de la nouvelle année, le voilà de nouveau dans l’œil du cyclone après que son équipe ait connu un sérieux coup d’arrêt en championnat.



Cette semaine, c’est Hristo Stoichkov qui l’a chargé à travers des propos peu valorisants. L’ancien footballeur bulgare a une parole qui pèse en Espagne de par son statut d’icône blaugrana et aussi d'ancien Ballon d’Or. Il n’est pas un grand fan de l’international français et il l’a encore démontré.

« Griezmann n’a pas marqué lors des grands matchs »



"Maintenant, tout le monde dit que le problème est Koeman, mais ce n'est pas entièrement de sa faute, a-t-il indiqué à la presse ibérique. Ce sont les onze (joueurs) qui jouent, et à Barcelone, il ne s'agit pas de jouer contre des équipes intermédiaires. Griezmann n'a pas marqué contre Liverpool, la Juventus, le PSG, le Real Madrid ou l'Atlético, et il a coûté beaucoup d'argent..."



Griezmann a marqué 12 buts en 35 apparitions dans le championnat espagnol cette saison. Un ratio honorable, mais qui n’est pas vraiment à la hauteur des attentes. Stoichkov peut se permettre de le juger, car il a joué 255 matchs pour Barcelone et a marqué 117 buts pendant sa période au club.