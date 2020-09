🎙️ #EntrevistaMD a @Miralem_Pjanic

Le "beau jeu" de la Liga devrait convenir à Pjanic

Miralem Pjanic est un nouvel élément du FC Barcelone après son départ de la Juventus Turin. Le milieu de terrain va désormais évoluer au Camp Nou pour la suite de sa carrière et a pu compter sur un soutien de choix, après l'officialisation de ce transfert. En effet, son ancien partenaire à la Juve, Cristiano Ronaldo, a félicité Pjanic, en dépit de sa déception de le voir quitter la Serie A."Quand tout s’est fait, il m’a dit qu’il était content pour moi et que je serai heureux parce qu’il y a du beau jeu en Espagne. Il n’était pas content que je quitte la Juventus mais il m’a dit que je prendrai beaucoup de plaisir dans une grande équipe comme le Barça. Cristiano a été très professionnel à la Juventus, c’est un joueur important dans le vestiaire et qui montre l’exemple à tout le monde", a expliqué Pjanic dans un entretien accordé à Mundo Deportivo. C'est ce dimanche contre Villarreal (21h) que le FC Barcelone entamera sa saison de Liga.