Jordi Alba et Pedri ont repris l'entraînement et ont tous deux participé à la séance collective. Avant le choc de mercredi contre Benfica en Ligue des Champions, Ronald Koeman sera ravi de retrouver deux joueurs clés de l'équipe première, même si la séance de mardi donnera une indication plus précise de leur participation au match. Les choses commencent à s'améliorer pour le Néerlandais. La victoire contre Levante a remonté le moral des troupes et le retour d'Ansu Fati laisse espérer des jours meilleurs pour les Catalans.

De bonnes nouvelles pour le Barça

Après la lourde défaite contre le Bayern Munich lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, une victoire est impérative pour les Blaugrana sur le terrain de Benfica, et l'équipe espère profiter de la dynamique positive générée par la victoire de dimanche en championnat pour obtenir le résultat souhaité au stade de Luz. Koeman, cependant, est toujours privé de plusieurs joueurs clés pour cause de blessure, comme Ousmane Dembele, Martin Braithwaite, Kun Agüero et le jeune Alejandro Balde.