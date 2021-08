Le milieu de terrain est presque certain de quitter le Camp Nou cet été après avoir été très peu utilisé depuis son arrivée via un échange avec Arthur Melo en 2020, impliquant la Juventus. Barcelone est en pleine crise financière, cherchant désespérément à réduire sa masse salariale, et Pjanic est le candidat numéro un à être expédié dans le cadre de la braderie des Blaugrana. Mais trouver un acheteur n'est pas facile, d'autant plus que le Barça a un montant important de paiements d'amortissement restant sur le milieu de terrain.

La Juve pour Pjanic ?



La Juventus semble être l'option la plus probable pour reprendre Pjanic, et c'est la destination que le joueur souhaite, mais les géants italiens n'ont pas encore fait de mouvement. La vieille dame a signé Manuel Locatelli et attend un départ d'Aaron Ramsey pour foncer sur Pjanic. Selon Mundo Deportivo, Pjanic envisage aussi d'autres options, comme l'AS Roma, qui serait également intéressée. Cette position n'est peut-être pas idéale pour Barcelone vu le manque de temps, mais étant donné le manque d'options dont dispose Pjanic, il n'y a pas d'autre choix que d'attendre.