FC Barcelone : Pour Koeman, d'autres joueurs que Messi doivent faire la différence

"On a manqué de rythme avec le ballon"

la faveur d' un succès qui a mis du temps à se dessiner, ce mercredi soir face à Elche (3-0) , le FC Barcelone a repris la troisième place au FC Séville et est revenu à deux points du Real Madrid au classement de la Liga.. En conférence de presse, Ronald Koeman a analysé la prestation de son équipe, se montrant assez critique au sujet de la dépendance à l'égard de son capitaine, meilleur buteur de la Liga avec 18 buts, devant les 16 de Luis Suarez."C'est vrai que l'on a été un peu faibles en première période, on a manqué de rythme avec le ballon, on n'a pas cru en nos chances de marquer. La deuxième période, c'était bien mieux. On a marqué directement après la pause. Le rythme, la recherche de la profondeur... On s'est beaucoup améliorés en deuxième période, j'en suis très content. Mais pas lors des premières 45 minutes. Le réalisme et le jeu de Leo sont impressionnants., a jugé le coach du Barça.Dès samedi (16h15), c'est un vrai choc qui attend les Blaugranas en Liga, avec le déplacement sur la pelouse du FC Séville, équipe qu'il retrouvera quatre jours plus tard, en demi-finale retour de la Coupe du Roi. Lors de l'aller, le Barça s'était incliné 2-0.