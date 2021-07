Alors que championnat espagnol démarre dans deux semaines, Lionel Messi n’a pas encore prolongé son contrat avec Barcelone et il n’est pas certain qu’il finisse par le faire. Une situation loin d’être idéale pour les Blaugrana et commence même à devenir préoccupante en interne. « Nous attendons toujours qu'il signe sa prolongation et qu'il soit avec nous. J’espère qu’il se fera convaincre », a admis Gérard Piqué, l’un de ses coéquipiers les plus anciens.

Le Barça vise un bon départ

Même s’ils ont remporté la Copa Del Rey, les Catalans ont connu une saison 2020-21 assez délicate. Aujourd’hui, ils sont motivés pour faire mieux en retrouvant notamment le sommet de la Liga. Et dans cette optique, Piqué pense que le mieux est de réussir un bon démarrage. Histoire de prendre de l’avance sur les concurrents et emmagasiner de la confiance. « Nous devons essayer de bien commencer, a-t-il indiqué. Généralement, lorsque nous remportons des titres de champions, c'est parce que nous prenons un bon rythme dès le départ et que nous nous dégageons, ou nous construisons une avance et la maintenons. C’est ce que nous essaierons de faire et en espérant que le Real Madrid et l'Atlético de Madrid ne soient pas aussi performants que l'année dernière. »



Avec Messi dans leur effectif, la tâche de la bande à Koeman sera à coup sûr facilitée. Dans le cas contraire, en revanche, le chemin de croix risque de se prolonger.