Comme si Ronald Koeman et le FC Barcelone n'avaient pas assez de problèmes, deux autres de leurs joueurs ont été blessés après leur humiliante défaite 3-0 contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, selon Mundo Deportivo. Pedri s'est blessé à la jambe gauche et Jordi Alba à la cuisse droite. Les deux ont débuté la rencontre. La durée de l'indisponibilité de Pedri est encore inconnue. Il a pu terminer les 90 minutes contre les Bavarois. On pense cependant qu'il pourrait manquer entre 10 et 15 jours. Alba, quant à lui, a dû être remplacé avant le coup de sifflet final et devrait être absent pour le mois à venir.

Des absences notables

Pour remplacer les deux, Koeman, sous pression, devra se tourner vers La Masia. Les deux joueurs du Barcelona B, Gavi et Alejandro Balde, devraient être appelés à faire partie de l'équipe de départ, le premier ayant déjà été intégré à l'équipe première pendant la pré-saison. Balde a fait ses débuts à la place d'Alba contre le Bayern.