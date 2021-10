FC Barcelone : Pedri devrait rater le Clasico

Après une victoire encourageante contre Valence (3-1), le Barça va tenter de confirmer son renouveau en se frottant au Real Madrid pour un Clasico toujours très attendu, programmé dimanche (16h15). Une affiche que les Blaugrana aborderont néanmoins avec un effectif encore diminué.

Selon les informations du quotidien Sport, le FC Barcelone devrait être privé de Pedri pour ce choc contre son grand rival. Touché au quadriceps, le jeune et classieux milieu de terrain espagnol traverse une période délicate suite à des pépins physiques. Pedri est déjà forfait pour le match de ce mercredi contre le Dynamo Kiev. Ronald Koeman et le Barça devraient apporter des précisions sur la nature de sa blessure et la durée de son indisponibilité.