Ronald Koeman a connu une brillante carrière en Catalogne après avoir rejoint l'équipe de Johan Cruyff en 1989 en provenance du PSV Eindhoven. Ses 88 buts en 264 apparitions en six saisons témoignent de son importance au sein de la ligne arrière de Cruyff, avec quatre titres de champion de Liga et le but vainqueur de la finale de la Coupe d'Europe 1992. Son retour à Barcelone au début de l'année 2019/20 a été accueilli de manière mitigée par les fans des Blaugrana après un passage décevant en Premier League.

Un passage mitigé

Les relations ont continué à s'envenimer, malgré une deuxième place en championnat en 2020, et Koeman a finalement été licencié en octobre, avec un pourcentage de victoire global de 58%. Cependant, malgré la fin de son temps comme un paria, Koeman insiste sur le fait qu'il n'aurait rien fait de différent pendant son temps en charge. "C'était une période difficile pour le club, sans président, et avec les doutes de Laporta sur moi en tant qu'entraîneur", selon les rapports de Marca. "Vous voulez être entraîneur, et vous savez que si vous ne gagnez pas, vous aurez des problèmes, mais j'ai fait un effort". "Si cela se reproduisait, je le ferais de la même manière et je ne le regrette pas." Koeman a également laissé entendre qu'il avait l'intention de faire une pause dans le football en 2022 avant de faire un futur retour si la bonne opportunité se présente.