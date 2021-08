Le FC Barcelone en a assez. Selon Marca, les dirigeants catalans en ont assez de rencontrer les représentants d'Ilaix Moriba à la fois en personne et en ligne sans s’approcher pour autant d'un accord pour prolonger le contrat du jeune virtuose. Les Catalans ne veulent pas offrir plus que ce qu'ils ont déjà mis sur la table. Leur offre actuelle sera leur dernière, et si elle n'est pas signée, ils chercheront un nouveau club pour Ilaix Moriba, toujours selon la même source.

Le bras de fer continue



Le contrat du joueur se termine en juin 2022 et Barcelone ne veut pas le perdre sans contrepartie. Après avoir impressionné lors de ses 18 apparitions la saison dernière, le club pense qu'il y a un marché pour lui. Le joueur de 18 ans sait que la position de Barcelone n'est pas du bluff et il continue de travailler avec l'équipe B. Les Blaugrana espèrent qu'Ilaix reconsidérera sa position. Affaire à suivre...