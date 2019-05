La claque reçue à Anfield lors de la demi-finale retour de Ligue des champions (4-0) a laissé des traces indélébiles chez les Blaugrana. Si cette élimination en demi-finale augure d’un été particulièrement agité, en premier lieu parce qu’Ernesto Valverde pourrait bien être le premier à en faire les frais, l’idylle entre Lionel Messi et le peuple catalan pourrait également en souffrir.

Le ton avait d’ailleurs été donné quelques heures seulement après le naufrage d’Anfield lorsque deux supporters des champions d'Espagne n’avaient pas hésité à s’en prendre au quintuple Ballon d’or à l'aéroport pour lui signifier leur courroux. La raison de leur colère ? La défaite honteuse concédée face aux Reds évidemment mais également le manque d’égard de l’Argentin pour les fans qui avaient fait le déplacement, le n°10 barcelonais quittant la pelouse sans prendre la peine de saluer le parcage catalan.

Busquets pris pour cible

Et à en croire Marca, c’est désormais Lionel Messi qui serait remonté contre les supporters barcelonais. La faute aux sifflets dont ont été victimes certains de ses coéquipiers ce week-end lors de la réception de Getafe (2-0). L’Argentin était déjà monté au créneau il y a peu pour pointer du doigt le traitement réservé à Philippe Coutinho depuis plusieurs semaines et il aurait cette fois été scandalisé par les huées qui ont notamment accompagné chaque intervention de Sergio Busquets en début de match.

Les sifflets se sont certes estompés au fil de la rencontre mais le mal était fait et si le natif de Rosario n’a pas célébré le second but barcelonais, c’est principalement en raison du comportement de ces supporters indélicats. De la même manière, c’est également pour protester contre cette attitude qu’il a une nouvelle fois rejoint les vestiaires sans saluer le Camp Nou.