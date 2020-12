Comme pour beaucoup de monde, l'année 2020 n'a pas été la meilleure pour Lionel Messi. La pandémie de coronavirus est passée par là, sans oublier ses velléités insatisfaites de partir du Barça l'été dernier. Mais c'est surtout le premier point sur lequel s'est attardé le prodige du Barça. Pour lui, jouer sans supporters n'a aucun sens. Après neuf mois de stades vides en Liga et en Europe, La Pulga n'est pas loin de craquer à en croire ses propos dans Marca.

Messi meilleur buteur de Liga pour la 7e fois

"C'est horrible de jouer sans supporters. Ce n'est pas une sensation agréable. Ne voir personne dans le stade donne l'impression d'être à l'entraînement, et il en faut beaucoup pour entrer dans le match au début. C'est pourquoi nous voyons autant de matches nuls. Il est très difficile de gagner. La pandémie a énormément changé le football, et pas pour le meilleur. Nous le voyons dans les matches. J'espère qu'une fois que tout cela sera terminé, nous pourrons ramener les gens dans les stades et revenir à la normale", a ainsi confié le natif de Rosario après avoir reçu son septième trophée de Pichichi (meilleur buteur en Liga sur une saison) lundi soir. Pour rappel, l'attaquant du FC Barcelone a marqué 25 buts au cours de la saison de Liga 2019-2020, terminant quatre buts devant Karim Benzema, deuxième.