FC Barcelone : Messi demande "pardon"

"On est encore en train de se remettre de ce qu’il s’est passé à Liverpool. Cela a été un coup très dur, je le ressens encore". Lionel Messi a une confession à faire: il reste abasourdi par l’élimination du FC Barcelone en Ligue des champions, il y a deux semaines, avec cette incroyable humiliation à Anfield, lors de la demi-finale retour (4-0). Il a beaucoup été question de ce match lors de la conférence de presse de "La Pulga", vendredi, à la veille de la finale de la Copa del Rey contre Valence.

"On m’a parlé des critiques sur l’entraîneur, mais je crois sincèrement que l’entraîneur a fait un travail impressionnant depuis qu’il est là. Je pense que l’élimination à Liverpool se joue à presque rien. Nous sommes les seuls coupables, on pensait que la même chose ne pouvait pas nous arriver. On a laissé une image lamentable. Cela peut arriver un an, mais pas deux...", a regretté le gaucher argentin.

Nous nous sommes laissés aller

Comme l’explique leur capitaine, les Blaugranas, vainqueurs 3-0 face aux Reds à l’aller, comptaient pourtant ne pas revivre l’affront de la "Romatada" de l’an dernier: "Pour ne pas répéter le match de Rome, nous avons bien abordé la rencontre, la première période n’était pas mal du tout, mais, lors de la seconde, on n’a pas résisté. Il n’y avait qu’une équipe sur le terrain. C’était notre plus grosse erreur, nous nous sommes laissés aller".



En somme, Lionel Messi demande "pardon" aux supporters, à qui il avait promis la coupe aux grandes oreilles, et estime qu’un seul "match a gâché toute la grande saison que nous avons faite". Le quintuple Ballon d’or soutient donc son coach, qui "en deux ans, n’a perdu que deux matches". Il rappelle, d’ailleurs, qu’il n’est "pas le seul à dire si des changements doivent être faits" et que c’est même "à quelqu'un d’autre" de décider de l’avenir d'Ernesto Valverde.