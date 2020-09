FC Barcelone : Messi de retour à l'entraînement

L'incertitude règne pour la saison de Messi

Le Barça accueillera Gimnastic lors d'un match amical au stade Johan Cruyff samedi, mais Messi ne sera probablement pas impliqué. Il pourrait jouer contre Gérone dans un autre match amical, le 16 septembre , avant le match d'ouverture de la saison contre Villarreal, le 27 septembre en Liga. Reste à savoir dans quel état émotionnel sera Messi, possiblement frustré par le fait de rester contre son gré au Camp Nou.



Lionel Messi avait mis fin au suspens, vendredi, en annonçant qu'il allait rester au Barça après des semaines de doutes sur son futur.. (...) Je vais continuer au Barça et mon attitude ne va pas changer parce que j'ai voulu m'en aller", avait-il indiqué dans un entretien exclusif accordé à Goal.Le sextuple Ballon d'Or était attendu ce lundi au centre d'entraînement et il était bien présent, à la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Il s'est entraîné seul, lui qui n'avait pas passé le test du coronavirus, au contraire de ses coéquipiers, dimanche dernier.Ainsi, le natif de Rosario va pouvoir entamer la préparation pour la possible dernière saison de sa carrière au Camp Nou, lui qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2021. Dès janvier, Messi sera en effet autorisé à entrer en négociations avec d'autres clubs. Le capitaine du Barça va devoir composer avec un groupe qui sera privé de plusieurs de ses coéquipiers, étant donné les départs plus que probables de Luis Suarez (annoncé à la Juventus Turin) et Arturo Vidal (dans le viseur de l'Inter Milan), par exemple.et si oui ou non nous pourrons performer au plus haut-niveau", avait souligné Messi.Ronald Koeman, son nouvel entraîneur, avait eu une réunion avec Lionel Messi et, selon la presse espagnole, le courant n'avait pas été le plus fluide entre les deux hommes. Après une saison blanche avec le Barça, la première depuis 2008, le numéro 10 sera forcément attendu, suite à ses envies de départ exprimées.