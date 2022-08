Pour Lewandowski, « l’âge n’est qu’un chiffre »

Le FC Barcelone peut enfin compter sur un buteur de classe mondiale dans ses rangs, avec l’arrivée de Robert Lewandowski en son sein. Les Blaugrana ne vont plus souffrir de la comparaison avec les autres grands clubs européens et en particulier le Real Madrid, leur grand rival pour le titre en Espagne.Lors de sa présentation à la presse ce vendredi, l’ancien joueur du Bayern a été interrogé sur celui qui pourrait devenir son principal concurrent pour le titre de "Pichichi.". "Je ne pense pas au Real Madrid ou à Benzema, c'est un attaquant extraordinaire, mais pour moi le plus important est de gagner avec Barcelone, et pas de le battre", a-t-il confié. Benzema ne dira certainement pas autre chose s’il venait à être questionné à ce sujet.Lewandowski a aussi eu à répondre aux interrogations concernant son âge.suggérant qu’il est sur le déclin après avoir énormément donné au Bayern. "Je pense que mon âge (33 ans) n'est pas important en ce moment, c'est juste un chiffre. Je me sens mieux que lorsque j'avais 29 ans", a-t-il rétorqué. Les supporters blaugrana ne demandent qu’à le croire.