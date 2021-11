FC Barcelone : Les premiers mots de Xavi

Xavi évoque « le plus grand défi » de sa carrière

C’est donc désormais officiel, Xavi va bien prendre les commandes du FC Barcelone.L’ex-coach d’Al Sadd s’est engagé pour une durée de deux ans et demi, succédant à Ronald Koeman. Sa présentation à la presse est programmée lundi.Coacher le Barça, c’est une mission dont Xavi a toujours rêvé.. Le jeune technicien catalan a fait part de sa fierté après cette intronisation dans une déclaration à El Mundo Deportivo : « Je suis très heureux. Rendez-vous compte, c'est le plus grand défi de ma carrière, un énorme défi. Je rentre à la maison, au Barça et je suis très heureux. Tout le monde a fait sa part, surtout le club. »