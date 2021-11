Xavi vient d’endosser officiellement son costume d’entraineur. 48 heures après sa nomination, l’ancien joueur du club a été présenté aux médias ainsi qu’aux socios. Il a aussi tenu une conférence de presse, durant laquelle il a fait part de son projet pour les Blaugrana. Un projet aux objectifs élevés, car l’intéressé veut revoir son club de cœur au sommet.

Xavi sera "exigeant" avec ses joueurs



Dès sa prise de parole, l’ancien coach d’Al Sadd a exprimé son intention de redonner un visage compétitif aux Blaugrana et pour cela il compte tirer le meilleur de ses protégés. « Aux joueurs, je veux transmettre de la positivité, de l'exigence... Nous devons rechercher l'excellence, a-t-il tonné. J'ai des idées claires. Exigence, travail d'équipe... En général, une idée claire du jeu, il faut la transmettre et convaincre les joueurs ». Faire passer son message et remobiliser ses troupes. Et pour cela, il compte s’appuyer sur les cadres qu’il a à sa disposition : « Je vais exiger beaucoup des joueurs, mais je vais les aider aussi. Pour moi, c'est un avantage de connaître les capitaines, Busquets, Piqué, Alba, Roberto et des joueurs comme Ter Stegen. »

Il demande de la patience aux fans



Le Barça ne traverse pas la meilleure période de son histoire actuellement, et c’est peu de le dire. Xavi est au courant de toutes ces contraintes, mais cela n’altère en rien son enthousiasme et la conviction qu’il peut faire du bon travail : « Je suis vraiment excité. C'est le mot. Demain, nous commencerons. Je suis de retour à la maison. Nous sommes dans une situation difficile, mais nous avons de l'ambition. Je suis reconnaissant de la confiance du club. Et je dis aux fans que nous avons plus que jamais besoin de vous ».

"Les joueurs ressentent trop de pression"



Xavi a aussi indiqué qu’il comptait réinstaurer de la rigueur dans le vestiaire car « sans un code de conduite, on peut rien faire ». Il a admis qu’il y a aussi besoin de travailler sur le plan mental et redonner de la confiance à un groupe qui en manque : « De l'extérieur, je remarque qu'il y a des joueurs qui ressentent beaucoup de pression, le problème psychologique est très dur, mais nous allons travailler avec eux. Je veux les aider, personnellement et professionnellement, leur parler pour voir quel est le problème. »

"Le Barça, c’est la gagne"

L’objectif maintenant c’est de repartir de l’avant et la rencontre face à l’Espanyol, qui suivra la trêve internationale, a déjà été érigée en un match à gagner à tout prix. « Nous pensons à l'Espanyol, nous le préparerons pour le gagner. Le Barça, c’est la gagne. Nous allons travailler très dur, avec une grande exigence pour les résultats à venir. Nous sommes unis et c'est un projet à moyen-long terme », a conclu Xavi.

Guilherme (Al Sadd) : "C'était son rêve d'entraîner son club de cœur"