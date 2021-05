FC Barcelone : Les Blaugrana pointés du doigt par Koeman

Vainqueur de l'ultime rencontre de la saison à Eibar et sans Lionel Messi, le FC Barcelone a terminé troisième de Liga et essuie un exercice 2020-21 raté. Interrogé à propos de sa mauvaise saison à la tête du club catalan, Ronald Koeman a reconnu que son équipe n'avait pas le niveau qu'elle devrait avoir.

Koeman : "Pas une mauvaise saison"

"Notre tactique n'est pas bonne, nous devons avoir une équipe avec plus d'efficacité. Nous sommes l'équipe qui a marqué le plus de buts, mais le résultat a été inférieur à ce qu'une équipe comme le Barça devrait avoir, a t-il expliqué en conférence de presse. La saison n'est pas mauvaise, loin de là, mais ce n'est pas ce que nous pouvions faire de mieux. Mais on ne peut pas demander un doublé tous les ans et encore moins à une équipe en reconstruction.



L'entraîneur néerlandais a également reconnu que le Barça devait se renforcer cet été. "Quand nous avons débuté la saison, j'ai pris la même équipe. La seule signature a été celle de Dest, le dernier jour. Pour moi, ce n'est pas possible avec le niveau que nous voulons pour le Barça".

Le Barça conclut sa saison sur une triste victoire