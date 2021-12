FC Barcelone : Le message de Messi après l'annonce de la retraite d'Agüero

"Tu es une personne qui transmet le bonheur"



Lionel Messi's message to Kun Aguero. pic.twitter.com/xLxGzPNxfP

— Barça Universal (@BarcaUniversal) December 15, 2021

Ce mercredi, Sergio Agüero a été contraint d'annoncer la fin de sa carrière à seulement 33 ans en raison de problèmes cardiaques. Particulièrement touché, l'attaquant du FC Barcelone a reçu un soutien important dans l'entame de cette période difficile. Son ami de toujours en sélection, Lionel Messi, a publié un long texte sur son compte Instagram. Si les deux hommes auraient pu évoluer ensemble sous le maillot du Barça sans le départ de Messi au PSG,"Pratiquement toute une carrière ensemble, Kun... Nous avons vécu des moments très agréables et d'autres qui l'étaient moins, mais tous nous ont rendus de plus en plus proches et de plus en plus amis. Et nous allons continuer à les vivre ensemble en dehors du terrain. Après l'immense joie d'avoir gagné la Copa America récemment, et tous les succès que tu as obtenus en Angleterre..., a reconnu Messi.Puis de mettre en exergue les sentiments positifs transmis par le "Kun", meilleur buteur de l'histoire de Manchester City avec 260 buts en 390 matchs.Je te souhaite le meilleur dans cette nouvelle étape! Je t'aime mon ami, ça va beaucoup me manquer d'être sans toi sur le terrain, quand je me retrouverai avec l'équipe nationale ", a écrit Messi, très marqué.