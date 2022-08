Le FC Barcelone pense pouvoir réunir 80 millions d'euros supplémentaires (après les 160 collectés pour les acquisitions de Lewandowski, Koundé et Raphinha), pour signer le joueur portugais Bernardo Silva. Les deux voies qui s'offrent au club catalan consistent à vendre Frenkie de Jong à Manchester United ou à Chelsea pour le même montant afin d'assurer la conformité financière avec La Liga. Si le meneur de jeu néerlandais ne parvient pas à rejoindre la Premier League, le club catalan devra alors vendre Aubameyang, Depay et Sergiño Dest.

Le Barça doit rassembler de l'argent

Xavi, le boss du FC Barcelone, est un admirateur de Silva et de sa façon de jouer, avec sa créativité, sa distribution et sa capacité à trouver le chemin des filets. L'international portugais a les yeux fixés sur un transfert à Barcelone depuis un certain temps et l'a fait savoir à Ferran Soriano, Txiki Begiristain et même Pep Guardiola. Le directeur sportif de Barcelone, Mateu Alemany, s'est rendu à Manchester par le passé pour discuter d'une éventuelle signature.