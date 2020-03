FC Barcelone : Le bilan compliqué d'Antoine Griezmann

Antoine Griezmann est indispensable au FC Barcelone sous la direction de Quique Setien, comme il l'était sous la direction d'Ernesto Valverde, l'ancien entraîneur du club catalan jusqu'au 13 janvier dernier. Sous la direction de son actuel entraîneur, Griezmann joue certes avec une grande continuité aux côtés de Lionel Messi, mais il affiche certaines carences dans sa relation avec le numéro 10, avouées par lui même au micro de RMC Sport après le match nul à Naples en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le 25 février dernier alors qu'il avait été décisif en marquant. « C'était compliqué pour se trouver, parce qu'il était surtout à droite, moi à gauche. Mais quand on joue dans l'axe, on essaie de faire des une-deux, de faire des appels parce que c'est mon job, maintenant ».

1 but en Liga pour Griezmann depuis mi-janvier

Le champion du monde 2018 a eu une participation très discrète contre la Real Sociedad ce samedi au Camp Nou lors de la victoire obtenue sur un penalty de Lionel Messi. S'il a marqué huit buts en championnat, un seul l'a été avec Setién comme entraîneur de Barcelone. C'était face à Getafe, à la 33e minute, le 15 février dernier. L'attaquant avait alors ouvert le score, menant le Barça sur le chemin d'une victoire compliquée (2-1).

Souvent amené à évoluer dans un rôle moins influent que celui qu'il a connu pendant 5 ans à l'Atlético Madrid, son précédent club, Griezmann n'a pas encore trouvé la bonne façon de s'entendre avec Lionel Messi et de cette association pourrait dépendre une grande partie de la saison du FC Barcelone, amputé pour plusieurs mois d'Ousmane Dembélé et Luis Suarez sur le front offensif. Pour l'instant, même si le Barça a été éliminé en Coupe du Roi, il est leader de Liga avec 2 points d'avance sur le Real Madrid et encore en course en Ligue des Champions grâce à son nul obtenu face à Naples en huitième de finale aller de la compétition (1-1).