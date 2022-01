FC Barcelone : La justice espagnole ouvre une enquête sur l'ancienne direction

Laporta communiquera ce mardi



Même plus d'un an après sa démission - le 27 octobre 2020 - de la présidence du FC Barcelone, Josep Bartomeu se retrouve encore dans l’œil du cyclone. Mercredi, l'actuelle direction du Barça a déposé une plainte contre la gestion calamiteuse de l'ex-dirigeant (président de janvier 2014 à octobre 2020).. Cette enquête sera centrée sur les agissements de Josep Maria Bartomeu et de son conseil d'administration à Barcelone.Plongé dans une situation économique très compliquée, l'actuel cinquième de Liga doit notamment éponger une dette d'environ un milliard d'euros. Aux yeux de l'actuelle direction, et du président Joan Laporta, cette dette s'est creusée durant la présidence de Bartomeu. En octobre dernier, lors d'un premier audit interne, Ferran Reverter (directeur général du Barça), avait expliqué que lors de l'arrivée de la nouvelle direction en mars, le club était "", évoquant une dette de 1,35 milliard d'euros et une masse salariale plus qu'énorme.Laporta, qui a déjà officié à la présidence du Barça de 2003 à 2010 - lors des succès de l'époque sous Pep Guardiola -La finalité sera de mettre en avant d'éventuelles irrégularités dans la gestion du club durant le mandat du conseil d'administration présidé par Josep Bartomeu.