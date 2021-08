FC Barcelone : La grosse tuile pour Aguero !

Déjà privé des services de Lionel Messi, parti sous d’autres cieux, le FC Barcelone va aussi devoir composer sans son autre attaquant argentin durant les prochains mois. Les Catalans ne pourront pas compter sur les services de Sergio Aguero, leur transfuge estival. Ce dernier est victime d'une blessure au mollet droit. Le club a indiqué que son repos forcé durera pendant dix semaines.

Aguero sort d’une saison tronquée par les blessures avec son précédent club de Manchester City. Il a dû rater 17 matches pour des pépins physiques divers. Manifestement, il reste donc encore très fragile. Et on peut imaginer que la mauvaise nouvelle qu’il a encaissée récemment, avec le départ de son grand ami Lionel Messi, ne fait rien pour arranger les choses. A cause de cette séparation, El Kun envisagerait même déjà de quitter le Barça.

LATEST NEWS | Tests carried out on first team player Kun Agüero have confirmed a right calf injury. He will be out around ten weeks. pic.twitter.com/wZNU4ahV0c

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 9, 2021