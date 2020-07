FC Barcelone : La crise sanitaire aura des conséquences sur l'économie du club

Le FC Barcelone ne pourra pas échapper aux conséquences de la crise sanitaire. Alors que le championnat d’Espagne a été interrompu pendant trois mois avant de reprendre avec un strict protocole mis en place et un huis clos ordonné par les autorités, l’absence d’activité a touché les clubs professionnels sur le plan économique avec un manque à gagner. « Le Barça, qui est le club européen qui gagne le plus d'argent, est le plus touché », a déclaré le président du club catalan Josep Maria Bartomeu dans un entretien accordé au quotidien sportif local Mundo Deportivo. Une situation économique que le club blaugrana, qui a laissé échapper le titre de champion d'Espagne sur le terrain, a tenté d’adoucir avec des mesures telles la baisse du salaire des joueurs et la mise sous régime de chômage partiel d’une partie du personnel administratif.

Bartomeu : « Depuis le 14 mars, nous n'avons pratiquement rien perçu »

Face à la propagation du coronavirus dans la péninsule ibérique, le gouvernement espagnol a ordonné le confinement de la population le 14 mars. Une situation qui a duré pratiquement trois mois, empêchant le FC Barcelone comme d’autres clubs espagnols d’avoir la moindre activité économique, ce qui a provoqué un énorme manque à gagner qui sera sans doute difficile de combler rapidement. « Depuis le 14 mars, nous n'avons pratiquement rien perçu. Nous avons un manque à gagner d'environ 200 millions d'euros, assure Josep Maria Bartomeu dans cet entretien. Nous avons dû fermer les boutiques et le musée, il n'y a pas eu de billetterie. Nous remboursons la partie de l'abonnement correspondant aux matchs qui n'ont pas été disputés (avec du public dans les travées du Camp Nou, ndlr). » Les dirigeants du FC Barcelone tablent désormais sur un chiffre d’affaires réduit de 30% par rapport à leurs ambitions initiales, qui étaient de dépasser le milliard d’euros pour la première fois de l’histoire du club catalan.