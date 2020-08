FC Barcelone : Koeman veut relancer Griezmann

Tout juste installé à la tête du FC Barcelone, Ronald Koeman commence déjà à réfléchir à la manière dont il pourra faire évoluer son équipe et aussi aligner ses joueurs. Le Néerlandais a beaucoup de plans en tête, notamment pour l’attaquant français Antoine Griezmann. Pour lui, ce dernier n’a pas été très bien utilisé lors de sa première année en Catalogne et il compte bien y remédier.

« Faire jouer Griezmann à un poste où il montrera ses capacités » « Ce n'est pas un ailier traditionnel, il faut donc le jouer à sa place, dans un rôle qui lui convient et où il peut mettre en valeur ses capacités. Vous devez connaître vos joueurs en tant qu'entraîneur et vous assurer d'en tirer le meilleur parti », a indiqué le nouveau coach blaugrana dans un entretien média néerlandais NOS. L’international tricolore a de quoi être rassuré par les propos tenus par Koeman. Cela veut non seulement dire qu’il a toujours un avenir chez les vice-champions d’Espagne, mais aussi qu’il va peut-être enfin pouvoir exprimer au mieux ses qualités.



Griezmann n’est pas le seul élément de l’équipe barcelonais que Koeman envisage de « replacer ». Ce dernier a aussi une idée similaire pour son compatriote Frenkie De Jong. « Le plan est de commencer à aligner Frenkie de Jong dans la position qu'il tient avec la sélection, a-t-il confié. Je me souviens avoir assisté à un match de Barcelone et je l’ai vu jouer un poste où je ne l’alignerai pas en tant qu’entraineur. Vous avez dépensé beaucoup d'argent pour un jeune joueur. Vous devriez alors le faire jouer à sa place, où il peut se produire d'une manière qui correspond à ce que vous attendez de lui. Il a montré à l'Ajax et avec l'équipe nationale néerlandaise quelle position lui convient le mieux et c'est là qu'il jouera également à Barcelone. Il y a une concurrence féroce pour ce rôle, il devra donc être en pleine forme. Mais ce sera dans une position qui lui convient. »