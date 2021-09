Ronald Koeman insiste sur le fait qu'il ne craint pas pour son travail avant le match du soir contre Grenade. L’entraineur néerlandais ne s'inquiète pas pour son travail malgré l'incapacité de son équipe à convaincre sur le terrain.

Koeman ne s’inquiète pas pour la suite



"Je ne pense qu'au match et à l'équipe, a-t-il déclaré. Le reste n'est pas entre mes mains. Je suis détendu et confiant quant au fait d’enchainer les victoires. Nous devons récupérer des joueurs afin d'avoir plus de joueurs parmi lesquels choisir, mais je sais que nous devons gagner. Les résultats sont ce qui compte. Je ne suis pas inquiet pour mon avenir. Le club et le président prendront les décisions".



Il a aussi été demandé à Koeman comment les fans perçoivent ce qui arrive au club. Sa réponse a été la suivante : « Je ne sais pas à quoi ils pensent, a-t-il répondu. Il y aura des réalistes, des opportunistes et certains mécontents de la situation actuelle. »



Pour rappel, la semaine dernière, la presse ibérique a fait état d’un ultimatum fixé à Koeman pour redresser sa formation. Il aurait trois matches pour réussir cet objectif, faute de quoi il serait débarqué. Jordi Cruyff, l’actuel directeur technique du club, aurait déjà été sondé pour lui succéder.