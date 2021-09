FC Barcelone : Koeman dévoile les raisons du départ de Griezmann

Alors que l'Équipe de France s'est imposée ce mardi soir face à la Finlande grâce à un doublé d'Antoine Griezmann, le néo-madrilène de retour à l'Atlético depuis le dernier jour du mercato revient dans un club où il aura brillé pendant 5 ans. Et si son passage au Fc Barcelone s'est soldé par un échec et des statistiques peu flatteuses avec seulement 35 buts en 102 matchs du côté du club catalan, son désormais ex-coach le néerlandais Ronald Koeman s'est exprimé sur son ancien joueur, dans une interview accordée au quotidien Sport.

L’entraîneur batave explique que la décision de se séparer du champion du monde est avant tout pour son aspect financier à cause des difficultés économiques du club. " J'ai dit au club qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner, mais pour Griezmann les circonstances furent différentes puisque c'était le dernier jour du mercato et avec pratiquement pas de temps pour trouver une solution. C'était un coup terrible. Mais Griezmann avait un gros contrat et s'il partait, il allait contribuer à améliorer la situation économique du club. C'est pourquoi j'ai accepté son départ." déclare l'ancien sélectionneur néerlandais.



Partir sur des nouvelles bases



Le coach blaugrana s'est aussi exprimé au sujet du départ d'Emerson à Tottenham, lui qui venait pourtant d'être racheté au Betis Séville au mois de juillet dernier. "J'ai dit au club que si c'est de l'argent important qui peut être gagné, Emerson peut être vendu à Tottenham car nous avons Dest, Mingueza et même Sergi Roberto. Je n'étais pas intransigeant en ce sens, car j'aurais pu vous dire : "Non, ça ne bouge pas d'ici." a annoncé l’entraîneur batave. Le club catalan qui malgré le départ choc de Léo Messi vers le PSG, va devoir s'appuyer sur ses nouvelles recrues gratuites en la personne de Sergio Agüero, Memphis Depay, Éric Garcia ou encore les prêts de Luuk De Jong et Yusuf Demir, pour tenter de remporter à nouveau le championnat d'Espagne qu'ils n'ont plus gagné depuis 2 ans.