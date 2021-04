FC Barcelone : Koeman dépité par la défaite

"Nous ne dépendons plus de nous-mêmes"

En seconde période, la concentration en défense n'était pas aussi bonne qu'en première. Nous avons eu de bonnes occasions de marquer le deuxième à 1-0, mais nous avons eu des pertes de concentration qui nous ont fait perdre le match aujourd'hui", a-t-il expliqué en conférence de presse, résumant ce résultat comme "un coup très dur car nous ne dépendons plus de nous-mêmes".

Cela m'affecte parce que ce n'est pas juste. Si j'ai utilisé des mots vulgaires, je dois le supposer, mais pas maintenant, désolé. Le rapport indique que j'ai manqué de respect au quatrième arbitre. Et pour moi ce n'est pas comme ça. Je veux savoir quels mots j'ai utilisés. Je n'ai pas utilisé de mots vulgaires une seule fois", s'est défendu le technicien hollandais.

Le FC Barcelone aurait pu devenir leader de Liga à cinq journées de la fin du championnat d'Espagne. Sauf que le club catalan s'est incliné face à Grenade au Camp Nou malgré l'ouverture du score de Lionel Messi dès la 23ème minute (1-2) . Par la suite, Darwin Machis (63ème) et Jorge Molina (79ème) se sont chargés de renverser les partenaires d'Antoine Griezmann. Conséquence de cette défaite, avec le même nombre de matchs, le Barça stagne à la troisième position, à deux points de l'Atlético de Madrid, leader.Alors que la course à quatre pour le titre est de plus en plus dense entre l'Atlético, le Real Madrid, le Barça et le FC Séville - quatrième à 3 points de la tête - Ronald Koeman a affiché sa déception, revenant également sur son expulsion survenue à la 66ème minute. "Ainsi donc, il a songé aux prochains matchs, face à Valence (dimanche) puis l'Atlético de Madrid (le 8 mai). Des rencontres lors desquelles il ne pourra être sur le banc en raison de son expulsion. "