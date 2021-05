La course au titre est lancée en Espagne et le FC Barcelone s'est retrouvé au sol après avoir perdu ce jeudi au Camp Nou, face à la modeste formation de Grenade (1-2). Un faux pas que veut tout de suite oublier un Ronald Koeman par ailleurs envoyé en tribunes lors de ce surprenant revers, et qui croit plus que jamais en les chances de son équipe de terminer en tête de la Liga.



Présent ce samedi en conférence de presse, l'entraîneur barcelonais est donc concentré sur la rencontre de ce dimanche, avec un déplacement du côté de Valence (21h). Ronald Koeman a avoué s'attendre "à un match difficile, où la pression sera grande et durant lequel il faudra mieux défendre". Et le Néerlandais de croire que son équipe peut tout renverser, et ce jusqu'au terme de la saison.

Déçu mais focalisé sur le titre

"On a été très déçu d'avoir laissé passer l'opportunité de repasser devant au classement, mais l'heure n'est plus aux regrets et on reste en course avec les deux autres équipes. (...) Je suis convaincu que si nous gagnons nos cinq derniers matchs, nous serons champions." En attendant, Ronald Koeman est donc suspendu pour les deux prochaines rencontres après avoir été expulsé face à Grenade, mais il a annoncé qu'il comptait faire appel. "La sanction était exagérée. Si vraiment j'avais insulté quelqu'un, j'aurai pris vingt matchs."