FC Barcelone : Il y a 15 ans, Messi marquait son premier but

G⚽AL OF THE DAY! 🔙 Hoy hace 1️⃣5️⃣ años del primer gol de Leo #Messi con el Barça El resto es historia...❤️💙 pic.twitter.com/McdZuaULHS

« C’était vraiment magnifique, a déclaré l’entraîneur du Barça, Frank Rijkaard, à l’époque. Il a montré qu’il avait du talent. Il est resté très cool et il a marqué un bon but. C’est un garçon avec beaucoup de talent, beaucoup de qualité. Il est jeune, mais il s’entraîne avec nous et il se sent prêt à être plus impliqué sur le terrain avec l’équipe première. » Depuis Lionel Messi s’est tranformé en un buteur insatiable, et l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football.