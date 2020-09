FC Barcelone : Griezmann a marqué le but de la saison pour les supporters

Congratulations to @AntoGriezmann, owner of the 2019/20 @FBS Goal Of The Season!

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 7, 2020

Griezmann sera attendu au tournant sous le maillot du Barça

Philippe Coutinho, de retour après son prêt au Bayern Munich.

Reste à savoir, avec le fait que Lionel Messi reste, comment les choses vont s'articuler pour le Français, pas au meilleur de sa forme avec les Bleus ; ayant raté un penalty face à la Suède dans un match terne en Ligue des Nations lors du succès obtenu par les joueurs de Didier Deschamps, samedi (1-0).

Antoine Griezmann pourra au moins se consoler avec un titre honorifique. Pour sa première saison sous le maillot du FC Barcelone, le Français a été loin des attentes engendrées par son arrivée l'été dernier, en provenance de l'Atlético Madrid.. Souvent placé dans une position d'ailier, il n'a pas toujours eu la meilleure entente possible avec Lionel Messi et Luis Suarez, les deux joueurs titulaires sur le plan offensif.Auteur de 16 buts sous le maillot du club catalan, le champion du monde 2018 a vu une réalisation être récompensée. Plus spécifiquement, celle contre Villarreal, marquée le 5 juillet dernier lors du large succès de son équipe (4-1)."La première édition desse termine avec le. Après des mois de concours, les internautes ont pu voter pour leur but préféré sur le site officiel du FC Barcelone. Au mois d'août, ils étaient chargés d'élire la plus belle réalisation de la saison.Au terme du vote, c'est le but d'conte Villarreal, au mois de juillet, qui a eu la faveur des suffrages. Servi par Messi, il avait lobé Sergio Asenjo lors de la victoire blaugrana (1-4)", peut-on notamment lire sur le site officiel du FC Barcelone.Théoriquement, Antoine Griezmann devait bénéficier d'un rôle plus important cette saison. Son nouvel entraîneur, Ronald Koeman, lui ayant promis, notamment, une position axiale sur le terrain, ainsi que le numéro 7, porté sur son maillot par