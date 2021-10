Il y a eu de l'inquiétude samedi soir sur la pelouse du Camp Nou lorsque Sergio Agüero s'est soudainement allongé au sol à la 40e minute du match qui opposait le FC Barcelone à Alavés. Se touchant à la fois la poitrine et le cou, l'attaquant argentin a rapidement été pris en charge par les secouristes présents sur le bord du terrain, avant de sortir en marchant. Immédiatement transféré à l'hôpital le plus proche, le joueur blaugrana a été ausculté de très près.



Le FC Barcelone a d'ailleurs communiqué sur le sujet en toute fin de soirée. Au travers d'un communiqué, le club espagnol a indiqué que "Kun Agüero a été victime d'un malaise thoracique et a été transféré à l'hôpital pour un passer un examen cardiologique".

Kun Agüero ha referido un episodio de malestar torácico y ha sido trasladado al hospital para realizarse un estudio cardiológico.

Gerard Piqué tiene una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha. Pendiente de más pruebas para saber el alcance exacto de esta sobrecarga. pic.twitter.com/ntgzTTPcC8



— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 30, 2021



Reste désormais à attendre les résultats, tout en espérant que tout ira bien pour l'international argentin arrivé au Barça cet été après la fin de son contrat à Manchester City.

Le résumé du match