Sergino Dest cherche désespérément à gagner plus de trophées lors de sa deuxième saison en tant que joueur du FC Barcelone. Après avoir rejoint le club Blaugrana lors de la campagne 2020-21, l'international américain a remporté la Copa del Rey lors de sa première saison en Espagne. Maintenant, cependant, il en veut plus et le joueur batave en profite pour adresser, et accessoirement démentir, toute rumeur de départ.

"Gagner au Barça"

"Je veux gagner plus de trophées avec Barcelone, a déclaré Dest à Barcelona TV. Je veux gagner la Ligue des Champions et la Liga. Je veux jouer autant de matchs que possible." Avec la pré-saison en cours et Barcelone actuellement en Allemagne pour travailler sous les ordres de Ronald Koeman, Dest espère que le travail que les Catalans investissent maintenant dans leurs doubles sessions portera ses fruits une fois la saison lancée. "Nous courons beaucoup", a déclaré Dest. C'est une bonne préparation pour la saison prochaine."