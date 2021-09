FC Barcelone : Des efforts nécessaires et de grosses économies

Le FC Barcelone a réduit sa masse salariale de 145 millions d'euros cet été. Le club s'est retrouvé dans une situation précaire après la pandémie de COVID-19 et la présidence chaotique de Josep Maria Bartomeu, si bien que le président actuel Joan Laporta a dû procéder à des coupes difficiles dans le budget du club catalan.

Griezmann libère le Barça

Aucune n'a été plus douloureuse que le départ de Lionel Messi, au PSG, mais il y a eu un certain nombre d'autres départs qui ont été nécessaires. Antoine Griezmann a mis fin à son séjour désastreux au club en retournant à l'Atletico Madrid - emportant avec lui son énorme salaire - et d'autres joueurs de moindre stature sont partis, comme Emerson Royal et Junior Firpo. Mais c'était la bonne approche compte tenu de la situation, et avec une masse salariale de 420 millions d'euros désormais - contre 565 millions d'euros, soit une réduction de 30 % - le club doit espérer que cela représente le début d'une reprise économique.