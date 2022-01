Le FC Barcelone est en quête d’un renfort dans le secteur offensif et parmi les joueurs convoités par les Blaugrana il y a le Brésilien Oscar. Bien qu’ayant quitté le haut niveau européen depuis quatre ans, l’ancien joueur de Chelsea intéresse sérieusement le géant catalan.

Le Barça doit vendre avant de recruter

Les contacts ont été noués en ce sens et c’est l’intéressé lui-même qui l’a révélé dans une intervention au média TNT Brasil jeudi soir : "D'après ce qu'on m'a dit, les discussions avec Barcelone ne sont pas encore terminées. Le problème, c'est qu'ils ont du mal à enregistrer des signatures... il doit y avoir des départs du Barça". L’ex-international auriverde est donc tributaire d’une cession du côté du Camp Nou. Par ailleurs, il a affirmé être prêt à des sacrifices financiers pour que ce transfert puisse voir jour. "Je suis conscient que je dois abandonner quelque chose pour pouvoir signer dans un aussi grand club", a-t-il lâché.



Si Oscar venait à débarquer à Barcelone, il ne sera pas le premier Brésilien à rejoindre le club catalan en provenance du championnat chinois. Par le passé, ça avait déjà été le cas de Paulinho. Ce dernier n’est cependant resté que six mois du côté du Camp Nou.

