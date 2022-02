« La meilleure chose est d’avoir Dembélé avec nous »

Le FC Barcelone a un match important à livrer dimanche en Liga. Les Blaugrana se mesurent à l’Atlético Madrid dans un duel où le faux-pas sera interdit sous peine de se voir décrocher définitivement par les équipes de tête. L’enjeu est important.. L’international tricolore devait être placardisé jusqu’au terme de la saison, mais le voilà convoqué pour ce choc face aux Matelassiers.En effet, l’ancien rennais figure parmi les 23 joueurs blaugrana qui ont été retenus pour ce rendez-vous domestique. Il est donc susceptible de jouer.: « J’utiliserai Dembélé quand je jugerai que c’est opportun. En ce moment, c’est l’un de nos joueurs. C’est un très bon professionnel toujours, et son engagement est impeccable. Dans les minutes où nous aurons besoin de lui, il nous aidera, je n'ai aucun doute là-dessus. »En cas de retour sur le terrains du Français, les décideurs barcelonais risquent d’entendre des vertes et des pas mûres vu qu’ils n’ont pas été capable de tenir une position ferme avec leur joueur.. "Je ne décide rien unilatéralement, a-t-il indiqué. Les choses sont décidées entre nous tous. Nous avons décidé en janvier et nous l'avons fait maintenant. Nous pensons que la meilleure chose est d'avoir Dembélé, parce qu'il a un contrat et qu'il peut jouer. »S’il est aligné, le champion du monde tricolore pourrait être confronté aux huées des supporters vu la manière avec laquelle il s’est comporté avec les supporters. Ce samedi, il a d'ailleurs été conspué devant le centre d'entrainement."Si Dembélé joue, j'espère qu'il aura le soutien des supporters. Mais je comprends la colère", a-t-il conclu.