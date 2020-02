FC Barcelone : Dembélé, la blessure de trop ?

Les coups durs se succèdent pour Ousmane Dembélé. Déjà pas épargné par les blessures depuis son arrivée en Catalogne, l’ancien joueur de Rennes et du Borussia Dortmund a rechuté. De retour à l’entraînement après une lésion au biceps fémoral intervenue fin novembre, le Français souffre cette fois d’une rupture complète du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite. Si la durée de son indisponibilité n’est pas encore connue, la fin de saison est d’ores et déjà envisagée et donc de faire du même coup une croix sur l’Euro 2020 avec les Bleus. Un nouveau coup dur pour l’ailier qui a déjà manqué 61 rencontres avec le FC Barcelone depuis son arrivée durant l’intersaison 2017.

Quique Sétien comptait sur Dembélé



Interrogé sur la blessure de son joueur, le nouvel entraîneur du Barça n’a pas caché sa tristesse. « Recruter pour remplacer Dembélé ? Ce sont des choses dont on va parler, d’abord on va voir le diagnostic exact et le temps d’indisponibilité, et ensuite on prendra les décisions. J’avais beaucoup envie de le voir, j’étais sûr qu’il allait nous apportait beaucoup. C’est un problème, mais dans ma vie j’ai toujours eu des problèmes, ce qui reste à faire c’est de trouver des solutions. (…) Ça me préoccupe oui, pas pour le footballeur mais pour lui en tant qu’homme, c’est un gamin extraordinaire, ça me fait de la peine, je l’ai vu travailler avec une intensité exceptionnelle, ça me fait mal », a d'ailleurs récemment confié Quique Sétien en conférence de presse au sujet de Dembélé.

Un problème également pour Deschamps ?

Face à cette situation, les Blaugrana envisagent de faire signer un joker médical, qui pourrait être Angel Rodriguez (Getafe), d’après les dernières rumeurs venues d’Espagne. Que sa saison soit finie ou non, les chances de voir Dembélé à l’Euro 2020 avec la France se réduisent considérablement. Alors que les joueurs français n’ont pas été épargnés par les blessures cette saison, c’est un nouveau casse-tête qui va se présenter à Didier Deschamps. En effet, si les solutions existent, les possibles remplaçants ont également connu des derniers mois compliqués. Entre blessures et méformes, Florian Thauvin, Kingsley Coman, Anthony Martial ou encore Thomas Lemar n'ont guère pu briller et vont devoir se reprendre durant les prochains mois.