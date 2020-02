FC Barcelone : Dembélé en Finlande pour son opération

Ousmane Dembélé repart de zéro. Alors qu’il était sur le chemin du retour, l’ailier français du FC Barcelone a rechuté à l’entraînement lundi dernier, et souffre d’une rupture complète du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite. Une blessure très sérieuse dont il avait déjà été victime en 2017 et qui va l’obliger à être opéré.comme l’indique le quotidien Sport. L’ancien Rennais est arrivé lundi à Turku, où il s’était déjà fait opérer il y a deux ans.Le club catalan pourra ensuite communiquer sur la durée d’indisponibilité de son joueur, qui devrait être absent durant cinq mois. Et forcer les Blaugrana à recruter un joker médical pour sa fin de saison.