Selon Fabrizio Romano, le FC Barcelone n'a toujours pas reçu de communication officielle de la part d'Ousmane Dembélé pour savoir s'il a l'intention de quitter le Camp Nou à l'expiration de son contrat à la fin du mois de juin, ou de renouveler son bail et ainsi rester à Barcelone.

Le flou se poursuit



Dembélé veut rester à Barcelone et l'a déjà dit au club. On sait qu'il aime travailler avec Xavi Hernandez. Mais il n'a pas accepté l'offre du club. Ses représentants attendent un meilleur accord qui ne semble pas se profiler. Chelsea est une destination possible pour Dembélé, mais le club est également en course pour Raphinha, l'ailier de Leeds United, que Barcelone a identifié comme le remplaçant de Dembélé en cas de départ du club. Le club londonien fait également pression pour recruter Raheem Sterling de Manchester City. Le Paris Saint-Germain n'est pas encore considéré comme une véritable option pour Dembélé.

