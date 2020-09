L'attaquant barcelonais Ousmane Dembélé fait une fois de plus les gros titres pour un retard à l'entraînement et pour avoir pénétré dans les installations du club en utilisant un téléphone portable. Les détails ont été décrits par Deportes Cuatro, qui a filmé le Français arrivant avec 15 minutes de retard dans les installations d'entraînement du club catalan ce lundi, alors que le nouveau boss du Barça Ronald Koeman a ordonné à ses joueurs d'arriver une heure avant le début des séances.

❌ Dembélé llega tarde otra vez al entrenamiento del Barça...❌ Y lo hace conduciendo con el móvil en la mano



💥 Toque de atención de Koeman al francéshttps://t.co/3UreldjXk3 — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) September 28, 2020







Le média ibérique ajoute qu'il s'agit du dernier incident d'une série d'infractions plus ou moins graves de la part du Français et que ce comportement soulèvera une fois de plus des doutes sur son avenir à long terme au sein du club blaugrana, Ronald Koeman n'étant pas connu pour son laxisme sur les questions disciplinaires. Pour rappel, Dembélé n'a plus intégré l'équipe première du FC Barcelone depuis novembre dernier et n'a d'ailleurs pas joué du tout sous l'égide de l'ancien coach Quique Setien en raison de blessures. Un schéma récurrent depuis son transfert de Dortmund en 2017. Dembélé a disputé 74 matches avec le FC Barcelone, marquant 19 buts et réalisant 17 passes décisives.

>>> La victoire du FC Barcelone <<<