Aubameyang frappé par ses agresseurs



🔴 El jugador del Barça Pierre-Emerick Aubameyang ha sufrido un robo violento esta madrugada en su casa de Castelldefels. Al menos cuatro hombres han escalado hasta el jardín, le han amenazado con armas de fuego y barras de hierro, y le han golpeado a él https://t.co/m1Kyd2Usz1

— EL PAÍS (@el_pais) August 29, 2022

Pierre-Emerick Aubameyang pourrait bientôt ne plus porter le maillot du FC Barcelone.Ce lundi matin, et alors qu’il était rentré chez lui après avoir participé au match de son équipe contre Valladolid, il s’est fait agresser et frapper à son domicile.Des hommes cagoulés se sont introduits dans la maison d’Aubameyang, alors que ce dernier s’y trouvait en compagnie de sa femme. Selon le quotidien El Pais,De nombreux objets précieux auraient été volés et les malfrats seraient aussi repartis avec une Audi blanche.La source affirme que le joueur et son épouse se portent bien physiquement aujourd’hui.Des scènes révoltantes qui se sont trop souvent répétées en France (à Marseille et au PSG), mais qui n’étaient pas vraiment habituelles à Barcelone. Courtisé en ce moment par Manchester United et Chelsea, l’ancien Stéphanois devrait probablement s’empresser de retourner en Angleterre.