Fati, Valverde, Ocampos, les révélations de la Liga

C’est peu dire que Séville a réalisé une belle affaire lors du dernier mercato estival… Lucas Ocampos, qui restait sur deux saisons convaincantes avec l’OM (où il arrivait en fin de contrat en 2020), a été recruté pour 15 millions d’euros - seulement - par le club andalou. Toujours aussi généreux sur un terrain, l’ailier argentin fait le bonheur des Rojiblancos (2 buts, une passe décisive) et a même été appelé en sélection argentine.

Sans surprise, Lucas Ocampos fait partie des 9 révélations sélectionnées par la rédaction de As après 8 journées de la Liga espagnole. Ansu Fati, l’attaquant du FC Barcelone âgé de seulement 16 ans, auteur de deux buts, est évidemment cité, tout comme le milieu du Real Madrid Fede Valverde. Déjà utilisé la saison passée par Zinédine Zidane, l'Uruguayen de 21 ans a été excellent lors des derniers matches de championnat des Merengues.



On retrouve ensuite des joueurs qui évoluaient en Liga 2 il y a quelques mois: Antonio Puertas, l’ailier de Grenade, l’équipe surprise de cette entame de Liga, Ante Budimir, le buteur de Majorque, auteur de 3 buts, ou encore Pau Torres, recruté à Malaga et désormais titulaire en défense centrale du côté de Villarreal. Mohammed Salisu, un jeune défenseur de Valladolid, et Hernani, attaquant de Levante qui ne s’était pas imposé à Porto, font également partie des révélations.



Ansu Fati s'est montré avec le Barça :