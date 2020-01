Espanyol-Barça, le derby des extrêmes

C’est un match des extrêmes qui va opposer le FC Barcelone à son voisin, l’Espanyol, samedi soir dans le cadre de la 19journée de Liga. Un derby entre le premier et la lanterne rouge, que 29 points séparent au classement. Mais pour Ernesto Valverde, ancien joueur et entraîneur de l’Espanyol et qui est sur le banc du Barça depuis 2017, "l’écart au classement ne compte pas dans ces cas-là. C’est un derby. Il y a beaucoup de tension dans le jeu et vous jouez ce genre de match avec le cœur. Pour nous, c’est un match très important qu’on ne prend pas à la légère, même s’ils sont dans une situation difficile."Un match particulier pour Valverde, qui a également reconnu en conférence de presse qu’il ne souhaitait pas voir son ancien club relégué. "Je ne sais pas s’ils vont réussir à le faire, mais c’est sûr que j’aimerais qu’ils restent en Liga, a-t-il avoué. Ils ne sont pas si décrochés (cinq points de retard sur le premier non relégable, ndlr). Je pense que leur dernier match, avec cette défaite à Leganes, leur a fait mal, mais il y a encore la place."Cette défaite, la 12de la saison, a d’ailleurs été fatale à Pablo Machin, qui avait succédé à David Gallego début octobre. Abelardo est donc devenu le troisième entraîneur de l’Espanyol lors de cet exercice 2019-2020. Et l’ex-défenseur, qui a fait l’essentiel de sa carrière au Barça, va donc lui aussi retrouver son ancien club samedi soir pour ses débuts sur le banc des Periquitos. "Je ne peux pas nier mon passé, et je suis fier de mes 8 années passées au Barça. Mais les battre samedi me procurerait une énorme joie", confie celui qui signerait tout de suite pour "mal jouer et gagner". Et si Ter Stegen ou encore Arthur manquent à l’appel, Messi et Suarez seront eux bien là. "Ça ne m’inquiète pas, jure Abelardo. Le plus important, ce sont mes joueurs. S’ils font de leur mieux, ils mettront le Barça en difficulté."