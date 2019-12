Le FC Barcelone accueille le Real Madrid mercredi soir (à 20h) dans son fief de Nou Camp. Les Blaugrana s’attendent à un match compliqué face à leur ennemi juré. C’est le cas notamment de Lionel Messi, la star de l’équipe, mais aussi d’Ernesto Valverde. « Tous les Calsicos le sont », a judicieusement rappelé le technicien blaugrana. Ce dernier n’est donc pas totalement serein, et il l’est d’autant moins qu’en face il y aura un certain Karim Benzema. L’attaquant français se trouve actuellement dans l’une des meilleures formes de sa carrière. « Il fait une très grande saison, il faudra le contrôler du mieux possible », a prévenu le coach de l’équipe catalane.

Benzema est motivé pour retrouver le chemin des filets face au Barça

Durant sa carrière, et en comptant uniquement les matchs de Liga, l’ancien Lyonnais a trouvé le chemin des filets à neuf reprises face au Barça, dont six en championnat. Mais, la dernière fois c'était il y a trois ans et demi déjà. En cet exercice 2019/2020 où il a déjà claqué 12 pions (en 15 rencontres), il serait donc content de scorer de nouveau et devenir le dixième meilleur buteur de l’histoire de cette affiche. Et si en prime lui et ses partenaires parvenaient à conquérir les trois points, chose qu'ils n’ont plus réussi à faire depuis six rencontres face à leurs rivaux historiques, la soirée serait parfaite.